Danas će u Srbiji biti pretežno sunčano i toplo, sa maksimalnom temperaturom od 28 do 31 stepen. Jutro po kotlinama i rečnim dolinama maglovito. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od 13 do 17 stepeni. Do nedelje će biti pretežno sunčano i toplo. U subotu i nedelju veoma toplo sa najvišom temperaturom oko 35 stepeni. Od ponedeljka promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. GZS/ Tanjug