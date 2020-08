Lukašenko poručio: Završava se bahanalija u Belorusiji, nastupilo je vreme da se pozabavimo pitanjima ekonomije

Kurir pre 2 sata

Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko izjavio je da se "bahanalija" u zemlji završava i da je nastupilo vreme da se Belorusija pozabavi pitanjima ekonomije.

On je to rekao tokom posete preduzeću "Savuškiin-Orša" u Vitebskoj oblasti. Lukašenko je takođe ocenio da između državnih i privatnih kompanija u Belorusiji ne bi trebalo da bude razlike. "U svakom preduzeću bi trebalo da postoji efikasni program rada, da se koriste savremene tehnologije i da se postižu dobri rezultati. Tome ćemo sada posvetiti veliku pažnju", naglasio je on. Situacija u Belorusiji Masovni protesti opozicije počeli su u Belorusiji 9. avgusta,