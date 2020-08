U Srbiji sutra do 36 stepeni

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Južni i jugoistočni vetar biće slab do umeren, ali u južnom Banatu povremeno i jak. Jutarnja temperatura od 15 do 23, najviša dnevna od 33 do 36 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo vreme, uz slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 23, najviša dnevna oko 35. U Srbiji će u ponedeljak biti pretežno sunčano, u većini krajeva i dalje veoma toplo vreme. U utorak se očekuje naoblačenje i osveženje s kišom, pljuskovima i grmljavinom.