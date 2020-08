Balkan najtopliji deo Evrope! Upaljen narandžasti meteoalarm

Mondo pre 1 sat | Jelena Stokić

Naredna dva dana Balkansko poluostrvo biće najtopliji deo Evrope, a zbog vrućine u Srbiji će biti na snazi narandžasti metero alarm Sa severa Afrike nam stiže topao, ali suv vazduh i zato neće biti sparno. Jutarnja temperaturakretaće se od 13 stepeni do 22 stepena, najviša dnevna od 33 do 36. U nedeju isto jako toplo, sa tempraturama do 36 stepeni. I u ponedeljak će biti sunlano i toplo, osim na severu i zapadu gde će biti malo prijatnije a gde se u popodnevnim i