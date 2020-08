Za skoro godinu dana počinio 30 teških krađa u Beogradu

Nova pre 3 sata | Autor:Beta

Policija u Beogradu uhapsila je I. I. (27) zbog sumnje da je počinio 30 krivičnih dela teška krađa, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. On se tereti da je od septembra 2019. do avgusta ove godine na teritorijama opština Voždovac, Palilula i Vračar obijao balkonska vrata i prozore na kućama i stanovima iz kojih je odneo veću količinu novca i zlatnog nakita. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden