Uhapšen zbog 30 krađa, obijao balkonska vrata i prozore i odnosio zlato i novac

Radio 021 pre 1 sat | 021.rs

Beogradska policija uhapsila je I. I. (27) zbog 30 teških krađa.

On se tereti da je, od septembra 2019. do avgusta ove godine, na teritorijama opština Voždovac, Palilula i Vračar, podesnim predmetom obijao balkonska vrata i prozore na kućama i stanovima iz kojih je odneo veću količinu novca i zlatnog nakita. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu. Autor: 021.rs