Uhapšen zbog više teških krađa

Glas Šumadije pre 4 sata | Zoran Mišić

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M.

Đ. (1964) iz okoline Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio više krivičnih dela teška krađa. Sumnja se da je on, od marta do avgusta ove godine, na teritoriji Kragujevca podesnim alatom i fizičkom snagom provaljivao u kuće i pomoćne objekte iz kojih je krao razni alat. Policija je pretresom kuće koju osumnjičeni koristi pronašla deo ukradenih predmeta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden