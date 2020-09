Razgovori u Beloj kući, Vučić se sastao s Grenelom, SAD kažu - ekonomske teme

N1 Info pre 27 minuta | N1 Beograd

Savetnik za nacionalnu bezbednost Robert O'Brajan rekao je da su razgovori Beograda i Prištine u Beloj kući bili usredsređeni na jačanje ekonomskih veza i ekonomsku normalizaciju.

"Lideri Srbije i Kosova već napreduju. Naši razgovori bili su fokusirani na jačanje ekonomskih veza i ekonomsku normalizaciju. Radujem se daljoj diskusiji danas popodne", naveo je on, a preneto je na Tviter nalogu Saveta za nacionalnu bezbednost SAD. “The leaders of #Serbiaand #Kosovoare already making progress. Our conversations this morning centered on bolstering economic ties and #EconomicNormalization. Looking forward to further discussion this afternoon.” –