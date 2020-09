U Srbiji sutra posle svežeg jutra temperatura do 30 stepeni

Novi magazin pre 54 minuta | Beta

U Srbiji će sutra, posle svežeg jutra i kratkotrajne magle po kotlinama i visoravnima na jugozapadu, biti sunčano i toplo.

Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura će se kretati od 10 do 14, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. I u Beogradu će posle svežeg jutra, tokom dana biti sunčano i toplo uz slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od 10 do 14, najviša dnevna oko 28 stepeni. Narednih sedam dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo vreme sa dnevnom temperaturom malo iznad proseka za ovo doba godine, iznad 26 stepeni. Samo se u ponedeljak popodne