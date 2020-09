Leto je još ovde, naredne sedmice i do 32 stepena

RTS pre 1 sat

Tokom dana i za vikend pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren na istoku povremeno jak severozapadni. Temperatura do 28 stepeni, a u nedelju i do 31. Letnje vreme i naredne sedmice, samo u utorak ponegde moguća kiša.

Ujutro po kotlinama i duž rečnih tokova kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Duvaće slab i umeren na istoku povremeno jak severozapadni vetar. Najniža temperatura od 11 do 18 stepeni, a najviša od 24 do 28 stepeni. I za vikend sunčano i toplije. U subotu, vetar slab i umeren, ujutru severozapadni, tokom dana u skretanju na istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 16 stepeni, a najviša od 26 do 30 stepeni. U nedelju sunčano i toplo sa slabim i