(Uživo) Vučić se obraća naciji: Na prvom papiru je bila tačka o priznanju Kosova, nadam se da ću se sresti sa Trampom

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima Srbije nakon sastanka u Beloj kući gde je prisustvovala delegacija Beograda i Prištine.

- Naši razgovrii dalje traju i taao će se nastaviti i večeras i ujutru. Želeo bih da istaknem nekoliko stvari. Prvi dokument koji smo imali nosio je naslov "Ekonomska normalizacija". Naša strana nije imala prethodno uvid u taj papir. Taj papir je bio užasno težak, mislim da je imao 15 ili 16 tačaka, a jedna je bila ona o kojoj se priča ceo dan. To nije novost, to je američka politika, smatrali smo da to ne treba da stoji u dokumentu ekonomske realizacije. Nijedan