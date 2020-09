Sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen

N1 Info pre 6 sati | Beta

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja kratkotrajna magla po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije. Duvaće slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 16, najviša dnevna od 28 do 31. U Beogradu danas sunčano i toplo uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna oko 29.