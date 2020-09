Vreli dani pred nama: Živa ide i preko 30 stepeni, a evo kakvo će vreme biti do kraja septembra

Mondo pre 3 sata | Jelena Stokić

U četvrtak se u Srbiji očekuje sveže jutro, a po kotlinama i duž rečnih tokova sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 9 do 16, a najviša od 28 do 31 stepeni. I u petak ujutru će biti sveže, po kotlinama i duž rečnih tokova sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivog pravca. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 27 do 30 stepeni. Prognoza vremena za