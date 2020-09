Nastavljaju se lepi dani: I danas sunčano i toplo, maksimalna dnevna temperatura do 31 stepen

Telegraf pre 2 sata | Telegraf.rs / Tanjug

I u Beogradu sunčano i toplo uz slab do umeren severni i severozapadni vetar

U Srbiji će tokom dana biti sunčano i toplo, sa najvišom temperaturom od 28 do 31 stepen. Ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima jugozapadne i južne Srbije, kratkotrajna magla. Vetar će biti slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 9 do 16 stepeni. U Beogradu će biti sunčano i toplo uz slab do umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviša dnevna oko 29 stepeni. Narednih sedam dana u Srbiji će