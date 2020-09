Portparol kremlja otkrio: Ovo je stav Rusije o odlaganju vojnih vežbi Vojske Srbije sa drugim zemljama! (foto)

Pravda pre 59 minuta | Tanjug

Moskva odluku Beograda da odloži vojne vežbe sa drugim zemljama ne smatra posledicom pritiska zapadnih zemalja, izjavio je danas portparol ruskog Predsedništva Dmitrij Peskov i dodao da Moskva poštuje odluku srpskih vlasti.

On je na konferenciji za novinare rekao da to nije bila tema telefonskog razgovora ruskog i srpskog predsednika Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, prenosi Tas s. - Činjenica je samo to da je Srbija odlučila da šest meseci obustavi sve vojne vežbe, to nema nikakve veze sa Rusijom ili bilo kojom drugom državom - rekao je Peskov. Rusi otkrili šta je „ahilova peta“ njihove države! Više o tome OVDE. Izvor: Tanjug