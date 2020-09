Peskov: Rusija odluku Srbije ne pripisuje pritisku zapadnih zemalja

RTS pre 1 sat

Moskva odluku Beograda da odloži vojne vežbe sa drugim zemljama ne pripisuje pritisku zapadnih zemalja, izjavio je portparol ruskog Predsedništva Dmitrij Peskov.

Peskov je na konferenciji za novinare rekao da Moskva poštuje odluku srpskih vlasti i da to nije bila tema telefonskog razgovora ruskog i srpskog predsednika, Vladimira Putina i Aleksandra Vučića, prenosi Tas. "Činjenica je samo to da je Srbija odlučila da na šest meseci obustavi sve vojne vežbe, to nema nikakve veze sa Rusijom ili bilo kojom drugom državom", rekao je Peskov.