„Visoki ruski zvaničnici umešani u situaciju sa Navaljnim“

Američki državni sekretar Majk Pompeo izjavio je da postoji verovatnoća da su „visoki ruski zvaničnici umešani“ u situaciju sa ruskim blogerom Aleksejom Navaljnim.

Kako je rekao, ljudi širom sveta misle isto tako. – Oni vide da postoji značajna mogućnost da je to poteklo od visokih ruskih zvaničnika. Mislim da je to loše za Ruse. To je loše za Rusiju – istakao je Pompeo u intervjuu koji je dao američkom novinaru Benu Šapiro, koji je objavio Stejt department. Pompeo je takođe dodao da su Vašington, EU i niz evropskih zemalja dali Moskvi do znanja da oni računaju na „kažnjavanje krivaca“. – Učinićemo sve što je u našoj moći