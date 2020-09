Azarenka: Mislila sam da sam nedodirljiva

N1 Info pre 4 sata | Sport Klub eng

San Viktorije Azarenke u Americi i dalje traje. Beloruskinja se plasirala u finale US opena. Slavila je u duelu sa Serenom Vilijams 1:6, 6:3, 6:3. Posle sedam godina stigla je do meča za titulu na Gren slemu u Njujorku.

„Mnogo toga se promenilo za sedam godina. Tokom te 2013. već sam imala u rukama Australijan open, u kontinuitetu sam dobro igrala, bila broj jedan. Na neki način od mene se i očekivala da odem daleko na svakom turniru. I ja sam mislila da sam nedodirljiva. To su vrlo opasne situacije, jer je pad bio veoma bolan. Naučila sam mnogo stvari, posebno da me to što sam teniserka, ne čini boljom ili gorom osobom,“ rekla je popularna Vika i dodala "Sada sam sazrela u svakom