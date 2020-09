Azarenka i Osaka finalistice US Opena

Al Jazeera pre 1 sat

Obje izbacile domaće takmičarke, Bjeloruskinja Serenu Williams, a Japanka Jennifer Brady.

Bjeloruskinja Viktorija Azarenka i Japanka Naomi Osaka finalistice su teniskog turnira u New Yorku US Open i to nakon što je Azarenka u polufinalu eliminirala Amerikanku Serenu Williams u tri seta s 1:6, 6:3 i 6:3, a Osaka drugu američku predstavnicu Jennifer Brady sa 7:6 (1), 3:6 i 6:3. Azarenki su za pobjedu nad Williams bila potrebna nešto manje od dva sata. „Zaista sam zahvalna“, rekla je 31-godišnja Azarenka, koja je Williams pobijedila prvi put u karijeri na