Šok u Americi – ispala i Serena, u finalu Osaka i Azarenka

Nova pre 3 sata | Autor:Spasoje Veselinović

U finalu US Opena u konkurenciji teniserki igraće Naomi Osaka i Viktorija Azarenka.

Japanska teniserka je do prilike da se bori za titulu stigla pobedom protiv Amerikanke Dženifer Brejdi u tri seta rezultatom 7:6, 3:6, 6:3. Osaka je došla do mogućnosti za drugo finale u Njujorku gde je i osvojila prvu Gren slem titulu u karijeri, 2018. godine. Godinu kasnije slavila je na Australijan openu i sada će se boriti za treću veliku titulu. Brejdi je namučila devetu teniserku sveta u prvom setu, ali je Osaka uspela da u taj-brejku stigne do velike