Vlade Srbije i Kosova nominovane za Nobelovu nagradu

Nova pre 14 minuta | Autor:Kossev Portal

Magnus Jakobson, publicista iz Švedske, nominovao je američku vladu, kao i vlade Srbije i Kosova za Nobelovu nagradu za mir.

Kako je Magnus naveo na svom Tviter nalogu, ove tri vlade su nominovane zbog zajedničkog rada na miru i ekonomskom razvoju, kroz ugovor o saradnji potpisan u Beloj kući. “Trgovina i komunikacije su važne za izgradnju mira”, naveo je Jakobson. I have nominated the US Gov. and the governments of Kosovo and Serbia for the Nobel Peace Prize for their joint work for peace and economic development, through the cooperation agreement signed in the White House. Trade and