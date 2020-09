Vučić, hoti i Tramp nominovani za Nobelovu nagradu: Akcenat je na priznanju (foto)

Pravda pre 4 sata | SRNA

Švedski poslanik Magnus Jakobson podneo je danas Švedskoj akademija nauka inicijativu za nominovanje vlada SAD, Srbije i samoproglašenog Kosova za Nobelovu nagradu za mir.

On je obrazložio da ga je na to podstakao Vašingtonski sporazum između Beograda i Prištine o normalizaciji ekonomskih odnosa, što smatra "trasiranjem puta za postizanje mirovnog sporazuma". - Zbog toga želim da nominujem vlade SAD, (samoproglašenog) Kosova i Srbije za Nobelovu nagradu za mir, jer ovaj sporazum ima za cilj eliminisanje rizika od novih sukoba na Balkanu i bliži je miru i uzajamnom priznavanju - naveo je Jakobson na svom Tviter profilu. On je ukazao