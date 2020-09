Hrvatski naučnik:Rezultati ruske vakcine - impresivno...

RTV pre 1 sat | Tanjug

ZAGREB - Povećan broj zaraženih, ali i umrlih, ne pokazuju Hrvatsku u dobrom svetlu u Evropi, rekao je molekularni biolog Ivan Đikić komentarišući epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

Kad je reč o merama, Đikić smatra da je trebalo da stroge mere budu i ranije uvedene. "Mislim da je Nacionalni štab postao mnogo oprezniji u iznošenju podataka, pa javnost bolest može da percipira kao ozbiljnu, što ona i jeste," rekao je hrvatski naučnik za Novu TV, prenosi Jutarnji list. Na pitanje je li dobra ideja da se smanjuje broj dana u samoizolaciji, Đikić kaže da to zavisi od zemlje do zemlje. U Hrvatskoj to u jednoj opštini može biti dobro, a u drugoj ne.