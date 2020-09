Osveženje stiže u Srbiju, ali neće dugo trajati

RTS pre 2 sata

Prolazno naoblačenje donosi osetan pad temperature. Očekuje se promenljivo i vetrovito vreme, dok će ponegde padati kiša.

Temperatura u Srbiji će danas, u većini mesta, biti niža za pet do sedam stepeni. Očekuje se najviša dnevna temperatura od 23 do 28 stepeni Celzijusa, a u Beogradu 24 stepena. Vreme će biti promenljivo i vetrovito, dok će ponegde padati kiša. Osveženje neće dugo trajati. Od subote se ponovo očekuje sunčano, umereno toplo vreme sa slabim vetrom i temperaturom do 25 stepeni Celzijusa. U nedelju takođe pretežno sunčano, sa najvišom dnevnom temperaturom do 27 stepeni.