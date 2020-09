Tramp o predlogu za nobela: Na predizbornom skupu spomenuo sporazum u Vašingtonu

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti online

TRAMP je, između ostalog, u subotu uveče rekao da će možda biti izabran za Nobelovu nagradu za mir zbog nedavno potpisanog sporazuma između Beograda i Prištine u Vašingtonu.

On je napomenuo da očekuje Nobelovu nagradu za mir zbog sporazuma koji je nedavno sa Beogradom i Prištinom potpisan u Vašingtonu. On je rekao da su ga nominovali i za Nobelovu nagradu zbog sporazuma arapskih zemalja i Izarela i požalio se kako to mediji, koje je optužio za pristrasnost, nisu o tome izveštavali. Na snimku možete pogledati kako Tramp govori o Srbiji i Kosovu od 42. minuta: Predsednika Sjedinjenih Američkih Država norveški poslanik Kristijan