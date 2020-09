Održana promocija knjige „Ostrvo pelikana“ Miodraga Majića

Danas pre 8 minuta | Piše: FoNet

Ljudi ne znaju šta sudije misle, a roman sudije Miodraga Majića „Ostrvo pelikana“ daje odgovore na to pitanje, ocenio je večeras reditelj Goran Marković na promociji knjige sudija Miodraga Majića.

„Ovde ima nekoliko odgovora na to šta se dešava u glavi sudije. Druga stvar koja mi je delovala kao otkriće je svet Roma. Ovo je drugačije i dublje i različito od onoga što sam znao o Romima“, rekao je Marković. On je dodao da ga je romanu privukla i melodrama – ne samo ljubavna priča između mladih Roma, već i latentne veze između ostarelog sudije i mlade novinarke, „na ivici ambisa“, koju je nazvao vezom između „dvoje očajnika“. Marković je dodao da je on želeo da