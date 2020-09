Oblačno, hladnije, mestimično kiša – jesen pobedila leto

RTS pre 2 sata

Pretežno oblačno i osetno hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Više padavina posle podne na jugoistoku i istoku. U Beogradu hladno, povremeno s kišom. Temperatura od 18 do 21 stepena. U nedelju manje kiše, ali koji stepen hladnije.

Subotu će obeležiti promena vremena. Vetar slab i umeren, u višim planinskim predelima jak, ujutro i pre podne južni i jugozapadni, posle podne u skretanju na zapadni i severozapadni. Prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas će biti za čak 10 do 12 stepeni hladnije nego juče. Najniža temperatura od 15 do 20, najviša od 19 do 23 stepena. U nedelju promenljivo oblačno i hladno, mestimično slaba kiša. Padavine u slabljenju u odnosu na subotu. Vetar