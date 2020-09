Hladno vreme stiže u Srbiju: Oprez, nagli pad temperature najavljuje pravo jesenje vreme

Mondo pre 3 sata | Sandra Krstanović

U subotu nas očekuje osetan pad temperature, za 10 do 12 stepeni. Očekuje nas oblačno i osetno hladnije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar umeren i jak, južni i jugozapadni, u skretanju na zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 20, najviša od 18 na severozapadu do 24 stepeni na jugoistoku. Upozorenje: Lokalna pojava grmljavina sa količinom padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 90%. U nedelju Promenljivo oblačno i hladno,