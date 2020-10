Gucati ostaje u pritvoru suda za zločine OVK: Tražio puštanje na slobodu uz kauciju od 1.000 evra!

Večernje novosti pre 1 sat | S. S. R.

PREDSEDNIK Udruženja veterana tzv. Oslobodilačke vojske Kosova Hisni Gucati pojavio se danas prvi put u sudnici Specijalnog suda za ratne zločine na KiM, u Hagu, posle hapšenja zbog sumnji da je krivično odgovoran za zastrašivanje potencijalnih svedoka u toku krivičnog postupka, odmazdu i povredu tajnosti postupka.

Advokat odbrane Džonatan Ris tražio je da njegov klijent bude pušten na uslovnu slobodu, uz kauciju, ali je sud to odbio. - On je otac sedmoro dece, svi žive u okolini Skendera. Deca su mu od 23 do 30 godine. Ima osmoro unučadi, ima dijabetes i visok krvni pritisak, otežano se kreće. Baš danas je trebalo da ima pregled u Prištini za operaciju. Ima astmu. Uzimajući u obzir sve te okolnosti, mislim da bi puštanje na slobodu bilo dobro - rekao je advokat Džonatan Ris