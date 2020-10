Sudski proces protiv Johna Boltona se može nastaviti

Al Jazeera pre 2 sata

Ministarstvo pravde SAD-a optužuje bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost da je prekršio ugovore s vladom objavljivanjem povjerljivih informacija.

Američki sud je presudio da administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa može nastaviti sudski proces protiv njegovog bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona zbog knjige koju je objavio. Sudija je odbio zahtjev Trumpovog bivšeg savjetnika da odbaci tužbu Ministarstva pravde u kojoj se tvrdi da Boltonova knjiga Soba gdje se to dogodilo (The Room Where It Happened) sadrži povjerljive informacije, prenosi Beta. Vlada je u junu tužila Boltona kako