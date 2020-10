Američki sud: Sudski proces vlade protiv Boltona može da bude nastavljen

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Američki sud je danas presudio da administracija predsednika SAD Donalda Trampa može da nastavi sudski proces protiv njegovog bivšeg savetnika za nacionalnu bezbednost Džona Boltona zbog knjige koju je objavio.

Sudija je odbio zahtev Trampovog bivšeg savetnika da odbaci tužbu Ministarstva pravde u kojoj se tvrdi da Boltonova knjiga „Soba gde se to dogodilo“ (The Room Where It Happened) sadrži poverljive informacije. Vlada je u junu tužila Boltona kako bi pokušala da spreči objavljivanje knjige. Knjiga je u međuvremenu objavljena, ali proces protiv Boltona može da bude nastavljen, naveo je sudija Rojs Lambert u obrazloženju na 27 stranica. Ministarstvo pravde SAD optužuje