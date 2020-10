Sunce se ponovo vraća, red je da zatvorimo kišobrane

RTS pre 1 sat

Posle svežeg i ponegde maglovitog jutra tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Najviša dnevna temperatura do 27 stepeni. U Beogradu 26 stepeni.

Ujutru sveže, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 7 do 13, najviša od 24 do 27 stepeni. U subotu malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i još toplije. Krajem dana postepeno naoblačenje sa zapada. Vetar umeren i jak, u košavskom području povremeno i olujni, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 10 do 17, najviša od 26 do 31 stepen.