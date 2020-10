Vučić: Raste broj zaraženih od korona virusa, zabrinut sam

Glas Zaječara pre 34 minuta | Miljko Stojanović

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da su brojevi obolelih od korona virusa u Srbiji, u odnosu na broj stanovnika, mnogo bolji nego u zemljama Evrope i regiona ali da je on veoma zabrinut jer se beleži porast broja novozaraženih. „Mi se spremamo… Uradićemo do 1. decembra dve velike, moderne kovid bolnice u Batajnici i Kruševcu. To je način na koji se spremamo. Brojevi su mnogo bolji, proporcionalno bolji nego svuda u regionu. Jer kada u Crnoj Gori oboli