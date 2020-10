Advokat Olivera Ivanovića: Sve liči na to da ubistvo želi da se zaboravi

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Advokat i prijatelj ubijenog kosovskog političara Olivera Ivanovića, Nebojša Vlajić ocenio je danas da je optužnica za ubistvo „slaba i veoma slabo dokazana“.

Vlajić je za televiziju N1 rekao da nema novih informacija iz tužilaštva, kao i da zbog svega što se do sada desilo, „sve liči da ubistvo Olivera Ivanovića želi da se zaboravi“. „Optužnica je vrlo slabo sročena i vrlo slabo dokazana. Sud retko vraća optužnice na doradu, osim kada je u slučaju očigledno da se po njoj ne može postupiti. Do sada su optužnice podnošene dva puta, teško je shvatiti zašto je to urađeno, ali uprošćeno rečeno, radnje okrivljenih uopšte nisu