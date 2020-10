Huligani upali na izložbu marka somborca: Grupa maskiranih muškaraca cepala crteže i bacila suzavac

Blic pre 8 sati | S. B. M.

Grupa od 15 maskiranih muškaraca, u crnim spitfajer jaknama i sa kapuljačama, upala je večeras u galeriju "Stara kapetanija" u Zemunu na izložbu stripa, bacila suzavac i pocepala izložene radove.

Iako još nisu poznati motivi napada, jedan od autora izloženih crteža, karikaturista Marko Somborac, za "Blic" je objasnio da je reč o izložbi radova starih oko 30 godina. - To je izložba "Momci reunion'', gde su prikazani radovi te strip grupe, koje sam i ja bio član, sa radovima starim 20-30 godina. Neko je video jedan rad i ''sablažnjivi'' su počeli da se sablažnjavaju i izmišljaju svoje viđenje nečeg što je crni humor. To je dovelo i do ovog napada - rekao je