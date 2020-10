Analizirano 180 uzoraka iz Šumadijskog okruga: Evo koliko je novozaraženih u Kragujevcu

InfoKG pre 3 sata | Branko Vukašinović

Na teritoriji grada Kragujevca registrovana su 22 nova slučaja zaraze Korona virusom, pokazuju podaci ovdašnjeg Instituta za javno zdravlje.

To pokazuje da je poslednja dva dana broj novozaraženih u našem gradu u porastu. U Kliničkom centru trenutno je hospitalizovano 18 pacijenata kod kojih je registrovan virus COVID-19. Prema poslednjim informacijama iz ovdašnjeg Instituta za javno zdravlje od 180 obrađenih uzoraka uzetih na području Šumadijskog okruga danas do 13 časova registrovano je 29 pozitivnih pacijenata i to 22 iz Kragujevca, pet iz Rače i po jedan iz Beograda i Mladenovca. Od početka