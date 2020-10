Na korona virus pozitivno još 12 osoba iz Kragujevca

Glas Šumadije pre 2 sata | Glas Šumadije

U laboratoriji „Kraguj“ Instituta za javno zdravlјe Kragujevac danas (16, oktobar) urađeno je još 153 uzorka, pozitivnih je 12.

Kragujevac 12 Aranđelovac 0 Topola 0 Rača 0 Knić 0 Batočina 0 Lapovo 0 Ukupno uzorkovano pacijenata od početka epidemije do danas je 29.125. Ukupno pozitivnih pacijenata po opštinama Šumadijskog okruga na osnovu uzorkovanih i odrađenih briseva: Kragujevac: 2124 – do 16.05. bilo je 68, od tada do danas 2056 Aranđelovac: 179 Topola: 87 Rača: 66 Knić: 144 Batočina: 90 Lapovo: 16 Ukupno pozitivnih pacijenata u Šumadijskom okrugu: 2706. U kućnoj izolaciji trenutno se