Kon: Treći talas korone do februara naredne godine

Epidemniolog i član Kriznog štaba Predrag Kon ocenio je da će tresi talas virusa korone, na čijem, smo, praktično, početku, trajati do do februara naredne godine, a da će sadašnji pokušaji njenog usporavanja trajati 12 do 16 nedelja. Kon je, gostujući u jutarnjem programu televizije Pink, kazao da sve zavisi od našeg ponašanja. „Ako postoji kolektivna svest, dok nemamo kolektivni imunitet, to može da pomogne i smanji prenošenje virusa“, kazao je. Kako je objasnio