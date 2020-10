Brnabić: Nova vlada biće koaliciona, dosta novih lica

Danas pre 1 sat | Piše: Danas Online

Mandatarka za sastav nove Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da je u ovom trenutku neophodna sabornost, kao i da će Vlada Srbije biti koaliciona.

„SNS je donela odluku odmah nakon izbora da svakako pozivamo nacionalne manjine da formiraju Vladu sa nama, videćemo do nedelje kada budem predložila, da li će to biti koncentraciona ili ne“, navela je mandatarka buduće Vlade, a prenosi sajt B92. Biće to koaliciona vlada, u kojoj će učestovati SPS i SPAS, dodala je ona. „Nije nam potreban apsolutno niko, čak ni partneri sa liste“, navela je ona, ali i dodala da se ceo svet nalazi u vanrednoj situaciji, pa je zbog