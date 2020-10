Kada će Tramp doći u Srbiju? Grenel otkrio planove predsednika SAD (video)

Večernje novosti pre 58 minuta | Novosti online

SPECIJALNI izaslanik američkog predsednika za dijalog Beograda i Prištine Ričard Grenel boravi u poseti lokalnoj srpskoj zajednici u Viskonsinu, gde je potvrdio da će američki predsednik Donald Tramp posetiti Srbiju i objavio kada će se to dogoditi.

Njegova poseta izazvala je veliku pažnju, a među brojnim komentarima na fotografije koje je Grenel postavio na Instagramu, bio je i onaj da je „više Srba došlo da podrži Trampa nego što se okupi na Bajdenovim mitinzima“. Today I’m at Serb Hall in Milwaukee, Wisconsin - and these Americans are fired up to vote for @realdonaldtrump. #makeamericagreatagain #wisconsinfortrump Objava koju deli richardgrenell (@richardgrenell) dana 24. Okt 2020. u 11:39 PDT Grenel se