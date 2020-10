Dačić: SPS nije predstavnik Rusije u Srbiji

Novi magazin pre 2 sata | Beta

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da njegova Socijalistička partija Srbije (SPS) nije predstavnik Rusije u Srbiji, a rekao je i da se danas otkazana poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu nije mogla tumačiti kao podrška toj stranci.

Povodom toga što je Lavrov u četvrtak trebalo da održi govor u Skupštini Srbije, Dačić je u emisiji "Pravi ugao" Radio televizije Vojvodine rekao da bi to bio izraz poštovanja prema Skupštini, a ne "ruska usluga" njemu i SPS. "To (govor u Skupštini) je deo protokola i zajednički plan Lavrova i Vučića", predsednika Srbije, kazao je Dačić. On je naveo da je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko prvi strani zvaničnik s kojim se sastao po svom izboru na