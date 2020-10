Veliki odaziv za rano glasanje u SAD: Do sada svoj glas dalo više ljudi nego ukupno 2016. godine

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

NEDELjU dana pre predsedničkih izbora u SAD više ljudi je već glasalo nego što ih je ukupno glasalo poštom ili iskoristilo mogućnost ranog glasanja na prethodnim izborima 2016. godine.

Proteklih dana, u velikim državama počelo je rano glasanje, a odziv je bio ogroman, javlja Glas Amerike (VOA). Posle otvaranja lokacija za rano glasanje na Floridi, u Teksasu i drugim državama, miloni novih glasova su primljeni uz one koji su upućeni poštom, dok birači, zbog pandemije korona virusa pokušavaju da izbegnu prepuna birališta na sam izborni dan 3. novembra. To znači da je do sada glasalo ukupno 58,6 miliona građana, dok je prema evidenciji Asošijeted