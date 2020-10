Nastavlja se miholjsko leto: Pogledajte kakvo nas vreme očekuje za vikend!

Mondo pre 58 minuta | Aleksandar Nastevski

Evo kakvo nas vreme očekuje

Evo kakvo nas vreme očekuje Danas će u Srbiji biti ponegde magla u zapadnoj i južnoj Srbiji, kao i u Timočkoj Krajini. U toku dana malo do umereno oblačno uz sunčane periode i par stepeni svežije u odnosu na juče. Vetar slab južni i jugoistočni, a popodne slab severozapadni i severni. Pritisak malo iznad normale, saopštio je METEOS. Najniža temperatura kretaće se od 4 na jugu do 11 stepeni u Beogradu, a najviša dnevna od 17 u Negotinu do 20 stepeni. U Beogradu će