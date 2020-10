Varheji čestitao formiranje Vlade Srbije: Komesar za proširenje EU se raduje budućoj saradnji

Večernje novosti pre 6 sati | Tanjug

KOMESAR za proširenje EU Oliver Varheji čestitao je večeras na formiranju nove Vlade u Srbiji i pozdravio snažu opredeljnost srpske Vlade ubrzanju i sprovođenju reformi u zemlji.

- Čestitam! Radujem se saradnji sa premijerkom Srbije, Vladom i Parlamentom na sprovođenju EU reformi i implementaciji Ekonomsko investicionog plana za Zapadni Balkan na dobrobit svih - poručio je Varheji na Tviteru. #Serbia: Congratulations! I look fwd to working with @SerbianPM, government & parliament on #EU related reforms + implementation of Economic&Investment Plan for #WesternBalkans to the benefit of all. Welcome strong commitment from government to speed