U Srbiji sutra jutro maglovito, preko dana oblačno sa slabom kišom

Novi magazin pre 3 sata | Beta

U Srbiji će sutra jutro biti hladno i maglovito, a tokom dana se očekuje oblačno vreme sa slabom kišom, na jugozapadu sa dužim sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Najniža temperatura kretaće se od dva do devet, a najviša od 16 do 20 stepeni. U Beogradu će biti pretežno oblačno i uglavnom suvo. Najniža temperatura biće od tri do devet, a najviša oko 17 stepeni. Narednih dana biće oblačno, ponegde sa slabom kišom, a temperatura će biti iznad proseka za ovo doba godine.