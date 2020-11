Prvi novembarski dan biće sunčan, za narednu nedelju spremite kišobrane

RTS pre 3 sata

Prvog novembarskog dana ujutro hladno, ponegde maglovito. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivog smera.

Jutarnja temperatura od 2 do 7, najviša od 15 do 18 stepeni. I u Beogradu ujutru magla, danju sunce i 15 stepeni. U ponedeljak pretežno oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Vetar slab, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 10, a najviša od 14 do 19 stepeni. Pretežno oblačno vreme oekuje se i u utorak. Ponegde kratkotrajna slaba kiša. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 15 do 19 stepeni. U sredu pretežno