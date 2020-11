Cela nedelja bez kiše, ali sa malo sunca

RTS pre 53 minuta

U Srbiji jutro hladno a tokom dana oblačno vreme bez padavina. Najniža temperatura oko dva stepena, najviša dnevna do 20 stepeni.

Meteorolozi narednih dana očekuju uglavnom suvo ali oblačno vreme. Prvi dan nove sedmice u većem delu zemlje biće bez padavina. Slaba kiša moguća je tek ponegde. Na jugu će jutro biti vedro i hladno, sa samo 2 stepena, u ostalim predelima do 9 stepeni, najviša dnevna temperatura iznad proseka za početak novembra od 16 do 20 stepeni. U Beogradu sutra više oblaka ali i toplije nego danas - do 17 stepeni.