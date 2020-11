Vučić o bajdenovoj pobedi: Lakše bi nam bilo da je Tramp, ali nadam se da ćemo sa Bajdenom imati dobre odnose

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o pobedi Džoa Bajdena na predsedničkim izborima u Americi.

- Slušao sam razne kritike. Postoje oni koji imaju moral i čast i oni kojima je to nepoznato. Oni koji me napadaju večeras i kažu – hvalio si Trampa. Ja neću odustati od toga. Nikada za Bajdena nisam rekao ružnu reč. Neću da se uvlačim Bajdenu večeras. Čestitaću mu i poželeti dobru saradnju sa Srbijom. Zahvaliću se Trampu na saradnji. Lakše bi nam bilo da je Tramp pobednik jer nije bombardovao Srbiju, ali dobro. Hoćete to da poreknete, ja neću. Sram vas bilo – ja