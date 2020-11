U Crnoj Gori pet preminulih, 803 novozaraženih

Slobodna Evropa pre 45 minuta

U Crnoj Gori je u posljednja 24 sata pet osoba preminulo od posljedica COVID-19, saopšteno je na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravlje (IZJ).

Od jučerašnjeg presjeka testirano je 1.412 uzoraka od kojih je 803 pozitivnih na korona virusa, čime je broj aktivnih slučajeva porastao na 7.177 osobe. Direktor IZJ Boban Mugoša saopštio je da je u bolnicama 319 pacijenata, od kojih je 17 u teškom stanju. "Naša situacija je vrlo komplikovana, izazovna, teška, jer je nivo lokalne transmisije veoma visok. To zahtijeva poštovanje svih mjera i to do zadnjeg. Ovo što se dešavalo prethodna dva dana, kad se tiče i