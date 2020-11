Vučić: Znamo ko je juče počinio ubistvo! I to, i lice likvidirano na Ušću imali su kontakte sa pojedinicima iz državnih struktura (video)

Blic pre 3 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da država zna ko su ubice s beogradskih ulica.

On je ukazao na veze državnih struktura sa licima koja su likvinirana u Beogradu u proteklih nekoliko nedelja. - Znamo i ko je počinio jučerašnje ubistvo i u toku je potraga za licem. Ono što je interesantno je to, da je lice koje je likvidirano, kao i ono nedavno likvidirano na Ušću imali su značajne kontakte s pojedincima iz državnih struktura. To je ono što nas najviše zanima i na tome ćemo da radimo. Tu će borba biti najžešća. Užasnut sam i prezirem narko